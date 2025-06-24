Поліція повідомила про підозру трьом наглядачам російської катівні на Харківщині – фото

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Слідчі Національної поліції ідентифікували особи та повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів трьом наглядачам катівні у місті Вовчанськ Харківської області. Про це повідомляє Національна поліція.

Троє чоловіків віком від 41 до 51 року входили до складу незаконних збройних формувань та виконували обов'язки наглядачів за незаконно затриманими українцями у катівні Вовчанська, що була найбільшою під час окупації регіону російськими військами.

За даними слідства, катівню було облаштовано на території Вовчанського агрегатного заводу. Сюди окупанти привозили проукраїнськи налаштованих громадян, де їх катували та чинили щодо них психологічний тиск.

Підозрювані змушували людей до фізичних робіт на користь окупантів. Зокрема, примушували копати окопи, зводити бліндажі, облаштовувати вогневі точки та оборонні позиції на території заводу, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Поліціянти ідентифікували особи наглядачів та зібрали докази їхньої причетності до воєнного злочину.

Один із фігурантів справи має медичну освіту, інший працював на шахті на території Донецької області, ще один виїжджав з метою працевлаштування до Росії.

Усім повідомлено про підозру у скоєнні воєнних злочинів, що вчинені групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.