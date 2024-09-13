"Спилювали зуби та били струмом". На Харківщині виявили 25 російських катівень
Представники Міжнародного кримінального суду оглянули катівні, облаштовані російськими окупантами у Харківській області, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Вони виявили докази щодо застосування загарбниками психологічного й фізичного насильства.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та начальником Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрієм Бєлоусовим оглянули катівні, облаштовані росіянами під час окупації Харківщини.
Всього було виявлено 25 таких місць позбавлення волі на території області.
Зібрані докази вказують на те, що затриманих піддавали тортурам, а також фізичному, психологічному й сексуальному насильству.
"Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук і за допомогою крану з металевим гаком підіймали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, що подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями", – йдеться у повідомленні.
Прокурори МКС продовжують розслідувати злочини в Україні, збираючи докази катувань мирних жителів у Харківській області.
- 5 січня 2023 року в прокуратурі повідомляли, що є докази того, що російські командири знали про факти зґвалтувань на території України чи навіть заохочували їх.
- 5 жовтня того ж року ООН опублікувала звіт, у якому йдеться про те, що російські окупанти застосовували сексуалізоване насильство щодо українських військовополонених і цивільних чоловіків і жінок, яких вони тримали у катівнях.
- 15 березня Незалежна міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй із розслідування порушень в Україні опублікувала звіт, в якому описала випадки катування українських військовополонених у декількох місцях позбавлення волі в Росії.
Читайте також: Очолював катівню у Старобільську та піддавав людей тортурам: СБУ оголосила про підозру