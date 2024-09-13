"Спилювали зуби та били струмом". На Харківщині виявили 25 російських катівень

Зібрані правоохоронцями докази вказують на те, що затриманих піддавали тортурам, а також фізичному, психологічному й сексуальному насильству

Фото: Офіс генпрокурора

Представники Міжнародного кримінального суду оглянули катівні, облаштовані російськими окупантами у Харківській області, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Вони виявили докази щодо застосування загарбниками психологічного й фізичного насильства.

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Керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Бренда Дж. Голліс разом зі своєю командою та начальником Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрієм Бєлоусовим оглянули катівні, облаштовані росіянами під час окупації Харківщини.

Всього було виявлено 25 таких місць позбавлення волі на території області.

Зібрані докази вказують на те, що затриманих піддавали тортурам, а також фізичному, психологічному й сексуальному насильству.

"Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук і за допомогою крану з металевим гаком підіймали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, що подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями", – йдеться у повідомленні.

Прокурори МКС продовжують розслідувати злочини в Україні, збираючи докази катувань мирних жителів у Харківській області.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

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