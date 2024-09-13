"Спиливали зубы и били током". В Харьковской области обнаружили 25 российских пыточных

Собранные правоохранителями доказательства указывают на то, что задержанных подвергали пыткам, а также нескольким видам насилия

Фото: Офис генпрокурора

Представители Международного уголовного суда осмотрели застенки, обустроенные российскими оккупантами в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Они выявили доказательства применения захватчиками психологического и физического насилия.

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Руководитель расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МКС Бренда Дж. Голлис вместе со своей командой и начальником Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрием Белоусовым осмотрели застенки, обустроенные россиянами.

Всего было обнаружено 25 таких мест лишения свободы на территории области.

Собранные доказательства указывают на то, что задержанные подвергались пыткам, а также физическому, психологическому и сексуальному насилию.

"Людей почти не кормили и давали пить только техническую воду. Спиливали зубы, связывали запястья рук и с помощью крана с металлическим крюком поднимали тела людей в воздух, вырывали ногти, применяли ток, подаваемый через провода, привязанные к разным частям тела, избивали резиновыми дубинками", – говорится в сообщении.

Прокуроры МКС продолжают расследовать преступления в Украине, собирая доказательства пыток мирных жителей в Харьковской области.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

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