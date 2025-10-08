Двоє окупантів, які знущалися з жінки в катівні "Ізоляція", отримали підозри

Двох терористів незаконної ДНР підозрюють в тому, що катуваннями вони змусили жінку зізнатися в тому, чого вона не робила

Підозрювані (Фото: Нацполіція)

Нацполіція України за підтримки Головного управління розвідки оголосила підозру двом росіянам з тимчасово окупованого Донецька, які є катами в'язниці "Ізоляція". Про це повідомило ГУР.

Йдеться про Віктора Денисенка (11.05.1994 р.н.) з Макіївки та Олександра Белікова (29.09.1990 р.н.). За даними правоохоронців, обидва служать Росії у незаконному терористичному формуванні "міністерство державної безпеки ДНР" на посадах "начальника відділу боротьби з тероризмом" і "слідчого".

Як встановило слідство, обидва у 2021-2022 роках вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки, яка є матір'ю двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі "Ізоляція", та понад місяць жорстоко знущалися. Окупанти вчиняли щодо цивільної сексуальне насильство, били, імітували удушення й погрожували здати дітей в інтернат.

Під тиском і катуваннями вони змусили жінку зізнатися в тому, чого вона не робила.

Обом окупантам повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Підозрювані окупанти (Ілюстрація: ГУР МО)