Двоє окупантів, які знущалися з жінки в катівні "Ізоляція", отримали підозри
Нацполіція України за підтримки Головного управління розвідки оголосила підозру двом росіянам з тимчасово окупованого Донецька, які є катами в'язниці "Ізоляція". Про це повідомило ГУР.
Йдеться про Віктора Денисенка (11.05.1994 р.н.) з Макіївки та Олександра Белікова (29.09.1990 р.н.). За даними правоохоронців, обидва служать Росії у незаконному терористичному формуванні "міністерство державної безпеки ДНР" на посадах "начальника відділу боротьби з тероризмом" і "слідчого".
Як встановило слідство, обидва у 2021-2022 роках вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки, яка є матір'ю двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі "Ізоляція", та понад місяць жорстоко знущалися. Окупанти вчиняли щодо цивільної сексуальне насильство, били, імітували удушення й погрожували здати дітей в інтернат.
Під тиском і катуваннями вони змусили жінку зізнатися в тому, чого вона не робила.
Обом окупантам повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
- 24 червня поліція повідомила про підозру трьом наглядачам російської катівні на Харківщині, яка була облаштована на території Вовчанського агрегатного заводу.
- 2 липня 18 осіб, причетних до знущань з мирного населення у катівні під час тимчасової окупації Куп’янська, отримали підозри. Через катівню пройшли 150 людей.
Коментарі (0)