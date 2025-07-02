Через катівню у Куп’янську пройшло 150 людей: підозри отримали 18 причетних до знущань

Правоохоронці встановили понад 110 потерпілих, відомо про загиблих та безвісти зниклих

Слідчі дії (Фото: ОГП)

Оголошено підозри 18 особам, причетним до знущань з мирного населення у катівні під час тимчасової окупації Куп’янська Харківської області. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

Катівня діяла з березня до вересня 2022 року на території Куп’янського районного відділу поліції. Поліція уточнила, що у катівні незаконно утримували щонайменше 150 осіб, серед них достеменно відомо про двох загиблих і 10 безвісти зниклих українців.

Прокурори ідентифікували 18 осіб, причетних до катувань або охорони місця незаконного утримання. Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, підозри отримали так званий начальник незаконно утвореного окупаційними військами "Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області", російські військові, бойовики терористичних ДНР та ЛНР, а також колишні поліціянти, які перейшли на бік ворога.

Частині підозрюваних також додатково інкримінують колабораційну діяльність.

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з населенням. Людей утримували в нелюдських умовах: у камерах – антисанітарія, відсутність води, медичної допомоги. Житлова площа на одного затриманого була критично малою, їжа – переважно недоїдки окупантів.

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази щодо себе чи інших осіб, зізнаватись у співпраці зі Збройними Силами України чи Службою безпеки України.

Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору – імітували розстріли або змушували рити могили собі та іншим.

Після деокупації Куп’янська правоохоронці встановили понад 110 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери та інші цивільні мешканці.

Двом фігурантам повідомили про підозру особисто. Іншим – заочно, їх буде оголошено у розшук.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

19 червня стало відомо, що в Україні заочно засудили головного тюремника Росії Аркадія Гостєва, який створив мережу катівень у Херсонській області. Він отримав 10 років за ґратами.

1 липня СБУ повідомила підозри дев'ятьом російським військовим, які причетні до масових катувань цивільного населення під час тимчасової окупації Київської області.