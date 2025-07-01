СБУ повідомила про підозру дев'ятьом росіянам, які катували людей на Київщині

Військові ворожої армії діяли під час окупації Бучанського району навесні 2022 року

Ілюстративне фото: thebuchacity

Служба безпеки України повідомила дев'ятьом російським військовим, які причетні до масових катувань цивільного населення під час тимчасової окупації Київщини у 2022 році, про заочну підозру у скоєнні воєнних злочинів. Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, йдеться про російського полковника Азатбека Омурбекова, який командував 64 окремою мотострілецькою бригадою 35 загальновійськової армії Росії.

Під час захоплення селища Андріївка в Бучанському районі Київської області полковник віддав наказ катувати місцевих жителів, щоб виявити учасників руху опору.

Також оголошено підозру підлеглому Омурбекова, сержанту Петру Захарову. За даними слідства, він незаконно утримував чотирьох мешканців селища, яких за наказом Омурбекова катували.

Окрім того, оголошено підозру сімом військовим 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу Росії.

Йдеться про командира відділення бригади, сержанта Андрія Каркіна та його підлеглих, сержанта Тимура Данченка, єфрейторів Леоніда Семенова та Чінгіса Раднаєва, а також рядових Олександра Зайцева, Артема Перевозкіна і Євгена Широкіна.

За матеріалами справи, в кінці лютого 2022 року вони брали участь у захопленні селища Вишеград Бучанського району. Після окупації підозрювані ув’язнили 11 місцевих жителів у погребі площею 10 м² та тримали їх у неволі майже два тижні.

Усім фігурантам справи заочно оголошено підозру у скоєнні воєнних злочинів за попередньою змовою, що карається ув'язненням до 12 років.