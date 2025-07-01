СБУ сообщила о подозрении девяти россиянам, которые пытали людей в Киевской области

Военные вражеской армии действовали во время оккупации Бучанского района весной 2022 года

Иллюстративное фото: thebuchacity

Служба безопасности Украины сообщила девяти российским военнослужащим, причастным к массовым пыткам мирного населения во время временной оккупации Киевской области в 2022 году, о заочном подозрении в совершении военных преступлений. Об этом сообщает СБУ.

В частности, речь идет о российском полковнике Азатбеке Омурбекове, который командовал 64-й отдельной мотострелковой бригадой 35-й общевойсковой армии России.

Во время захвата поселка Андреевка в Бучанском районе Киевской области полковник отдал приказ пытать местных жителей, чтобы выявить участников сопротивления.

Также объявлено о подозрении подчиненному Омурбекова, сержанту Петру Захарову. По данным следствия, он незаконно удерживал четырех жителей поселка, которых по приказу Омурбекова подвергали пыткам.

Кроме того, объявлено о подозрении семи военнослужащим 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа России.

Речь идет о командире отделения бригады, сержанте Андрее Каркине и его подчиненных, сержанте Тимуре Данченко, ефрейторах Леониде Семенове и Чингисе Раднаеве, а также рядовых Александре Зайцеве, Артеме Перевозкине и Евгении Широкине.

Согласно материалам дела в конце февраля 2022 года они участвовали в захвате поселка Вышеград Бучанского района. После оккупации подозреваемые заключили 11 местных жителей в погреб площадью 10 м² и держали их в плену почти две недели.

Всем фигурантам дела заочно объявлено подозрение в совершении военных преступлений по предварительному сговору, что карается лишением свободы на срок до 12 лет.