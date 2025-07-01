Объявлено подозрение полковнику РФ, который приказывал бить "Кинжалами" по Украине

Российский военнослужащий подозревается в совершении военных преступлений, что карается лишением свободы на срок до 12 лет

Остатки ракеты "Кинжал" в Киеве (Фото: ГСЧС)

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении командиру отдельного российского авиационного полка дальней авиации, который отдавал подчиненным приказы обстреливать "Кинжалами" энергетическую инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

Обвинение предъявлено российскому полковнику Алексею Ямакиде, который занимал должность командира 44-го отдельного авиационного полка специального назначения дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2023 года фигурант дела отдавал подчиненным приказы о нанесении авиаударов по энергетическим объектам Украины.

Для совершения атак российские военные использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы "Кинжал".

Кроме того, враг регулярно применял дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков.

Ямакиди заочно объявили подозрение в совершении военных преступлений по предварительному сговору, что карается заключением до 12 лет.