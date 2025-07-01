Оголошено підозру російському полковнику, який наказував гатити "Кинджалами" по енергетиці України
Служба безпеки України повідомила про заочну підозру командиру окремого російського авіаційного полку дальньої авіації, що наказував підлеглим обстрілювати "Кинджалами" енергетичну інфраструктуру та житлову забудову українських міст. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.
Підозру оголошено російському полковнику Олексію Ямакіді, що обіймав посаду командира 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії.
За даними слідства, у період із жовтня 2022 року до березня 2023 року фігурант справи віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по енергетичних об’єктах України.
Для здійснення атак російські військові використовували гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси "Кинджал".
Крім цього, ворог регулярно застосовував далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ.
Ямакіді заочно оголосили підозру у скоєнні воєнних злочинів за попередньою змовою, що карається ув'язненням до 12 років.
- Правоохоронні органи України продовжують встановлювати особи російських військових, що причетні до скоєння злочинів на території України, та оголошувати їм підозри.
- Так, 24 червня повідомлялося, що слідчі Національної поліції ідентифікували особи та повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів трьом наглядачам катівні у місті Вовчанськ Харківської області.
- В той же день СБУ повідомила, що встановлено особи трьох російських військових, причетних до вбивств цивільних під час тимчасової окупації частини Київської області. Їм заочно оголошено про підозру.