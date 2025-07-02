Через пыточную в Купянске прошло 150 человек: подозрения получили 18 причастных к пыткам
Объявлены подозрения 18 лицам, причастным к издевательствам над мирным населением в пыточной во время оккупации Купянска Харьковской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.
Пыточная функционировала с марта по сентябрь 2022 года на территории Купянского районного отдела полиции. Полиция уточнила, что в пыточной незаконно удерживали не менее 150 человек, среди них достоверно известно о двух погибших и 10 пропавших без вести украинцах.
Прокуроры установили личности 18 человек, причастных к пыткам или охране места незаконного содержания. Им предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительной договоренности группой лиц.
В частности, подозрения получили так называемый начальник незаконно образованного оккупационными войсками "Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области", российские военные, боевики террористических ДНР и ЛНР, а также бывшие полицейские, перешедшие на сторону врага.
Части подозреваемых также дополнительно инкриминируется коллаборационистская деятельность.
Правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с населением. Людей содержали в нечеловеческих условиях: в камерах царила антисанитария, отсутствовали вода и медицинская помощь. Жилая площадь на одного задержанного была критически мала, еда – в основном остатки пищи оккупантов.
Людей избивали руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания о себе или других лицах, признаваться в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины или Службой безопасности Украины.
Задержанным угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора – имитировали расстрелы или заставляли копать могилы себе и другим.
После деоккупации Купянска правоохранители установили личности более 110 пострадавших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие мирные жители.
Двум фигурантам было предъявлено подозрение лично. Остальным – заочно, их объявят в розыск.
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