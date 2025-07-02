Через пыточную в Купянске прошло 150 человек: подозрения получили 18 причастных к пыткам

Правоохранители установили личности более 110 пострадавших, известно о погибших и пропавших без вести

Следственные действия (Фото: ОГП)

Объявлены подозрения 18 лицам, причастным к издевательствам над мирным населением в пыточной во время оккупации Купянска Харьковской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Пыточная функционировала с марта по сентябрь 2022 года на территории Купянского районного отдела полиции. Полиция уточнила, что в пыточной незаконно удерживали не менее 150 человек, среди них достоверно известно о двух погибших и 10 пропавших без вести украинцах.

Прокуроры установили личности 18 человек, причастных к пыткам или охране места незаконного содержания. Им предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительной договоренности группой лиц.

В частности, подозрения получили так называемый начальник незаконно образованного оккупационными войсками "Управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области", российские военные, боевики террористических ДНР и ЛНР, а также бывшие полицейские, перешедшие на сторону врага.

Части подозреваемых также дополнительно инкриминируется коллаборационистская деятельность.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с населением. Людей содержали в нечеловеческих условиях: в камерах царила антисанитария, отсутствовали вода и медицинская помощь. Жилая площадь на одного задержанного была критически мала, еда – в основном остатки пищи оккупантов.

Людей избивали руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания о себе или других лицах, признаваться в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины или Службой безопасности Украины.

Задержанным угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки принимали форму психологического террора – имитировали расстрелы или заставляли копать могилы себе и другим.

После деоккупации Купянска правоохранители установили личности более 110 пострадавших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие мирные жители.

Двум фигурантам было предъявлено подозрение лично. Остальным – заочно, их объявят в розыск.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

19 июня стало известно, что в Украине заочно осудили главного тюремщика России Аркадия Гостева, который создал сеть пыточных в Херсонской области. Он получил 10 лет лишения свободы.

1 июля СБУ предъявила обвинения девяти российским военнослужащим, причастным к массовым пыткам мирного населения во время временной оккупации Киевской области.