Россиянину, изнасиловавшему жительницу Киевской области, и его сообщнику дали по 12 лет

Один из российских военных насиловал женщину, а второй – прикрывал его, свидетельствуют материалы дела

Пропагандистский рисунок о российских солдатах в Санкт-Петербурге (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Российскому военному Ринату Хакимьянову, который изнасиловал беременную жительницу Киевской области, и его сообщнику Арслану Салихову заочно дали по 12 лет тюрьмы. Об этом свидетельствует приговор Броварского горрайонного суда из судебного реестра.

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Обнародованы вступительная и резолютивная части приговора, поэтому обстоятельства дела в нем не указаны. Также отсутствуют имена фигурантов.

Но по номеру уголовного дела можно найти объявление в газете Правительственный курьер о вызове в судебное заседание по делу о нарушении законов и обычаев войны на имена Рината Хакимьянова и Арслана Салихова.

Хакимьянов и Салихов (Фото: соцсети)

Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Хакимьянов был командиром танка 6 танкового полка 90 танковой дивизии Центрального военного округа России, а Салихов – срочником в этом же подразделении.

Из сообщений о подозрении известно, что они вместе с другими неустановленными российскими военными днем 20 марта 2022 года взяли в заложники жителя Великой Дымерки в Киевской области.

При этом в сторону пленника стреляли, а во время незаконного задержания на него наставляли автомат, били по туловищу, отобрали телефон вместе с 50 гривнами и связали руки.

Мужчину заставляли рыть окопы, а на ночь привязывали его к батарее отопления в доме или удерживали в погребе. Пленнику удалось сбежать через четыре дня, когда позиции россиян начали обстреливать.

В тот же день в конце марта Салихов вместе с Хакимьяновым самовольно вошли в дом супругов с дочерью, применив силу и с угрозами использовать оружие.

Они направили на мужчину оружие и, держа на прицеле, в присутствии членов семьи и дочери, заставили его стать на колени, раздеться, задавали вопросы о причастности к территориальной обороне и расположении Вооруженных Сил Украины.

Салихов и Хакимьянов вместе с другими неустановленными российскими оккупантами забрали телефоны у мужчины и женщины. При этом россияне применили силу и угрожали использовать оружие. Впоследствии Салихов забрал телефон и у ребенка пострадавших супругов.

Также они вместе с другими неустановленными россиянами забрали телефон у другого мужчины, применив силу и угрозы использовать оружие.

21 марта 2022 года оккупанты вошли во двор местной жительницы и, приставив оружие к спине, заставили её зайти в дом.

Женщина поняла намерения россиян и просила не насиловать ее, говоря, что находится на третьем месяце беременности, но оккупантов это не убедило. Салихов остался на входе в дом, чтобы не допустить внутрь посторонних людей.

Хакимьянов прикладом автомата ударил женщину в лицо, выбив ей четыре зуба, после чего облил тыльную сторону ее ладони неизвестной жидкостью, в результате чего на руке появился ожог.

Он изнасиловал женщину, при этом бил её по затылку и душил, вдавливая лицом в диван, так что она неоднократно теряла сознание.

Поиздевавшись, Хакимьянов привел потерпевшую в себя, облив её водой и нанося удары ладонями по лицу. После этого россияне ушли в неизвестном направлении. На следующий день у пострадавшей произошло прерывание беременности и она потеряла ребенка.

В 2023 году СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику и двоим его подчиненным, которые изнасиловали женщину в Харьковской области.

В 2025 году полиция сообщила о подозрении Ахметгаджи Магомедалиеву, который изнасиловал двух несовершеннолетних девушек в Николаевской области.