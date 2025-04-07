Кадыровец, который изнасиловал девочек в Снигиревке, получил подозрение – видео

Оккупанту может грозить до 10 лет за решеткой

Ахметгаджи Магомедалиев (Фото: Нацполиция)

Правоохранители идентифицировали российского военного, который в составе кадыровского подразделения "Ахмат" изнасиловал двух несовершеннолетних девушек в Николаевской области во время оккупации. Речь идет об Ахметгадже Магомедалиеве, сообщили в Нацполиции Украины.

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Отмечается, что 19 марта 2022 кадыровец вместе с другими оккупантами захватил Снигиревскую общину Николаевской области. Вражеские солдаты занимались грабежом, запугиванием и пытками местного населения.

Досудебное расследование установило, что Магомедалиев незаконно ворвался в одну из заброшенных квартир украинского военного, проходившего службу в Вооруженных Силах Украины. После этого он похитил двух девушек 13 и 15 лет и, угрожая оружием, привел в захваченное жилище.

По данным следствия, трое суток он насиловал и запугивал несовершеннолетних. А когда Магомедалиев узнал, что мать одной из девушек кадровая военная и находится в плену, то избил ее. Девушкам удалось скрыться на третий день через окно, когда оккупанта не было дома.

Правоохранители с помощью Главного управления разведки Минобороны установили, что 26-летний Ахметгаджи Магомедалиев является уроженцем Ставропольского края России. Он добровольно вступил в ряды спецназовцев чеченского "Ахмата", прошел подготовку в "российском университете спецназа" в Чечне и приехал на войну в Украину.

Ахметгаджи Магомедалов (Фото: Нацполиция)

Во время отступления из Снигиревской общины, Магомедалиев сбежал вместе с другими оккупантами. Ему заочно объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, за что может грозить до 10 лет за решеткой.