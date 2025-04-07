Кадировець, який зґвалтував неповнолітніх в Снігурівці, отримав підозру – відео

Окупанту може загрожувати до 10 років за ґратами

Ахметгаджі Магомедалієв (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який у складі кадировського підрозділу "Ахмат" зґвалтував двох неповнолітніх дівчат у Миколаївській області під час окупації. Йдеться про Ахметгаджі Магомедалієва, повідомили в Нацполіції України.

Зазначається, що 19 березня 2022 року кадировець разом з іншими окупантами захопив Снігурівську громаду Миколаївської області. Ворожі солдати займалися грабуванням, залякуванням та катуванням місцевого населення.

Досудове розслідування встановило, що Магомедалієв незаконно вдерся в одну з покинутих квартир українського військового, який проходив службу в Збройних Силах України. Після цього він викрав двох дівчат 13 та 15 років і, погрожуючи зброєю, привів у захоплену оселю.

За даними слідства, три доби він ґвалтував та залякував неповнолітніх. А коли Магомедалієв дізнався, що мати однієї з дівчат кадрова військова і наразі перебуває у полоні, то побив її. Дівчатам вдалося втекти на третій день через вікно, коли окупанта не було вдома.

Правоохоронці за допомогою Головного управління розвідки Міноборони встановили, що 26-річний Ахметгаджі Магомедалієв є уродженцем Ставропольського краю Росії. Він добровільно вступив в лави спецпризначенців чеченського "Ахмату", пройшов підготовку в "російському університеті спецпризначенців" в Чечні та приїхав на війну в Україну.

Ахметгаджі Магомедалієв (Фото: Нацполіція)

Під час відступу зі Снігурівської громади, Магомедалієв втік разом з іншими окупантами. Йому заочно оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, за що може загрожувати до 10 років за ґратами.