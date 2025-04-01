СБУ: В Польщі затримано пропагандиста Молчанова, який працював на Медведчука

Молчанова підозрюють у колабораціонізмі та виправданні війни, наразі він в Києві у СІЗО

Кирило Молчанов (Фото: ресурси пропагандистів)

У Польщі затримано та передано Україні так званого політексперта, який працював на каналах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, повідомляє Служба безпеки України. Як розповів співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Кирила Молчанова.

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Наразі затриманий перебуває в одному із київських СІЗО.

Зазначається, що СБУ разом зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронцями Польщі провели багатоходову міжнародну спецоперацію в Європі. Затриманий – "політичний експерт" з медійного пулу Медведчука.

За матеріалами справи, чоловіка завербували одразу дві спецслужби Росії: Федеральна служба безпеки (ФСБ) та зовнішня розвідка (ГРУ). За їх вказівками підозрюваний займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-союзниках.

Як повідомляють правоохоронці, у 2022 році затриманий виїхав до Росії, де став "одним із ключових ідеологів" кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та Voice of Europe (Голос Європи).

Серед іншого підозрюваний був частим гостем токшоу пропагандиста Володимира Соловйова, який нещодавно також отримав підозру від СБУ одразу за п'ятьма статтями. Протягом 2023 року 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував війну Росії проти України та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Також СБУ з'ясувала, що в Європі затриманий був організатором вуличних акцій в інтересах Кремля, на яких закликав припинити міжнародну підтримку України. Також він публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні у своєму телеграм-каналі.

СБУ повідомила затриманому про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії та колабораційній діяльності.

Як повідомляв журналіст Денис Казанський, напередодні Молчанов отримав листа з запрошенням до Німеччини для нібито вручення гранту. Він поїхав туди через Польщу, де його затримали та депортували в Україну.

Фото: СБУ

Фото: СБУ