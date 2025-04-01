СБУ: В Польше задержан пропагандист Молчанов, работавший на Медведчука

Молчанова подозревают в коллаборационизме и оправдании войны, пока он в Киеве в СИЗО

Кирилл Молчанов (Фото: ресурсы пропагандистов)

В Польше задержан и передан Украине так называемый политэксперт, который работал на каналах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, сообщает Служба безопасности Украины. Как рассказал собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Кирилле Молчанове.

В настоящее время задержанный находится в одном из киевских СИЗО.

СБУ вместе со Службой внешней разведки и правоохранителями Польши провели многоходовую международную спецоперацию в Европе. Задержанный – "политический эксперт" из медийного пула Медведчука.

По материалам дела, мужчину завербовали сразу две спецслужбы России: Федеральная служба безопасности (ФСБ) и внешняя разведка (ГРУ). По их указаниям подозреваемый занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-союзниках.

Как сообщают правоохранители, в 2022 году задержанный уехал в Россию, где стал "одним из ключевых идеологов" кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и Voice of Europe (Голос Европы).

Среди прочего подозреваемый был частым гостем ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева, недавно также получившего подозрение от СБУ сразу по пяти статьям. В 2023 году 35 раз участвовал в его прямых эфирах, где оправдывал войну России против Украины и распространял фейки о ситуации в Украине.

Также СБУ выяснила, что в Европе задержанный был организатором уличных акций в интересах Кремля, на которых призвал прекратить международную поддержку Украины. Также он публично призвал к подготовке заказных терактов в Украине в своем телеграм-канале.

СБУ сообщила задержанному о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России и коллаборационной деятельности.

Как сообщал журналист Денис Казанский, накануне Молчанов получил письмо с приглашением в Германию для якобы вручения гранта. Он поехал туда через Польшу, где был задержан и депортирован в Украину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ