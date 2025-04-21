Росіянину, який зґвалтував вагітну жительку Київщини, та спільнику заочно дали по 12 років

Один із російських військових ґвалтував жінку, а другий – прикривав його, свідчать матеріали справи

Пропагандистський малюнок про російських солдатів у Санкт-Петербурзі (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Російському військовому Рінату Хакім'янову, який зґвалтував вагітну мешканку Київської області, та його спільнику Арслану Саліхову заочно дали по 12 років в'язниці. Про це свідчить вирок Броварського міськрайонного суду з судового реєстру.

Опубліковані вступна й резолютивна частини вироку, тому обставини справи у ньому не зазначені. Також відсутні імена фігурантів.

Але за номером кримінальної справи можна знайти оголошення в газеті Урядовий кур'єр про виклик у судове засідання у справі про порушення законів та звичаїв війни на імена Ріната Хакім'янова й Арслана Саліхова.

Хакім'янов та Саліхов (Фото: соцмережі)

Їх визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни. Хакімʼянов був командиром танку 6 танкового полку 90 танкової дивізії Центрального військового округу Росії, а Саліхов – строковиком у цьому ж підрозділі.

З повідомлень про підозру відомо, що вони разом з іншими невстановленими російськими військовими вдень 20 березня 2022 року взяли в заручники мешканця Великої Димерки у Київській області.

При цьому в бік бранця стріляли, а під час незаконного затримання на нього наставляли автомат, били по тулубу, відібрали телефон разом з 50 гривнями та зв'язали руки.

Чоловіка змушували рити окопи, а на ніч привʼязували його до батареї опалення в будинку або утримували у погребі. Бранцю вдалося втекти через чотири дні, коли позиції росіян почали обстрілювати.

Того ж дня наприкінці березня Саліхов разом з Хакім'яновим самовільно увійшли до помешкання подружжя з донькою, застосувавши силу та з погрозами використати зброю

Вони направили на чоловіка зброю та, тримаючи на прицілі, у присутності членів родини та доньки, змусили його стати на коліна, роздягнутись, ставили питання про причетність до територіальної оборони та розташування Збройних Сил України.

Саліхов та Хакім'янов разом з іншими невстановленими російськими окупантами забрали телефони у чоловіка та жінки. При цьому росіяни застосували силу та погрожували використати зброю. Згодом Саліхов забрав телефон і у дитини постраждалого подружжя.

Також вони разом з іншими невстановленими росіянами забрали телефон в іншого чоловіка, теж застосувавши силу та погрози використати зброю.

21 березня 2022 року окупанти зайшли на подвірʼя місцевої жительки й, приставивши зброю до спини, змусили її зайти в будинок.

Жінка зрозуміла наміри росіян та просила не ґвалтувати її, кажучи, що перебуває на третьому місяці вагітності, але окупантів це не переконало. Саліхов залишився на вході в будинок, щоб не допустити всередину сторонніх людей.

Хакімʼянов прикладом автомата вдарив жінку в обличчя, вибивши їй чотири зуби, після чого облив тильну сторону її долоні невідомою рідиною, внаслідок чого на руці з'явився опік.

Він зґвалтував жінку, при цьому бив її по потилиці та душив, вдавлюючи обличчям у диван, так що вона неодноразово втрачала свідомість.

Познущавшись, Хакімʼянов привів потерпілу до тями, обливши її водою та бʼючи долонями по обличчю. Після цього росіяни пішли в невідомому напрямку. Наступного дня у постраждалої сталося переривання вагітності й вона втратила дитину.

У 2023 році СБУ повідомила про підозру російському полковнику та двом його підлеглим, які зґвалтували жінку на Харківщині.

У 2025 році поліція повідомила про підозру Ахметгаджі Магомедалієву, який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат на Миколаївщині.