Украина передала Литве пленного оккупанта, причастного к пыткам людей в Мелитополе

В Вильнюсе взяли под стражу российского военного, который участвовал в издевательстве над гражданином Литвы во временно оккупированном Мелитополе

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-аккаунт генпрокурора)

Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина передала в иностранное государство – Литву – российского захватчика для реального уголовного преследования за военные преступления. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца. Речь идет о старшем матросе военной полиции Вооруженных сил России, которого Силы обороны взяли в плен в Запорожской области вблизи села Работино в 2023 году.

По информации правоохранителей, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

"Избиения, пытки электрическим током, удушение, содержание людей в металлических сейфах и другие ужасы, которые даже трудно представить, все это он применял вместе с другими военными своего подразделения", – заявил Кравченко, уточнив, что одной из его жертв был гражданин Литвы.

В Литве ему предъявлено подозрение по статьям о военных преступлениях, пытках, незаконном лишении свободы, нарушении Женевских конвенций. Оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Генпрокурор акцентировал, что это стало возможным благодаря эффективной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовцами.

"Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится", – сказал Кравченко.