Финляндия обвинила российского неонациста Петровского в военных преступлениях в Украине

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского в военных преступлениях в Украинедополнено
В Финляндии один из главарей российской неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский, незаконно въехавший в страну под новым именем Воислав Торден, получил обвинения в преступлениях, совершенных в Украине в 2014 году. Об этом сообщил финский вещатель Yle.
Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Петровскому обвинение в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины осенью 2014-го.
Участники российской группировки "Русич" с начала войны участвовали в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов Луганской области, а затем российской армии.
Петровского и боевиков группировки обвиняют в убийстве в общей сложности 22 украинских военнослужащих и ранение еще четырех. Также ему инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права, касающиеся способа ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.
В материале говорится, что это первый случай, когда Финляндия предъявляет обвинение россиянину за преступления, совершенные в Украине.
В то же время журналисты отметили, что Петровский не может быть экстрадирован в Украину. Обязательство Финляндии осуществлять свою уголовную юрисдикцию также имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге.
Дело ведут два прокурора, специализирующихся на военных и международных преступлениях.
ДОПОЛНЕНО В 17:15. Выдвижение Петровскому обвинений в Финляндии прокомментировал Офис генерального прокурора. Там отметили, что в 2016 году украинские правоохранители сообщили ему о подозрении по факту участия в террористической организации.
В августе 2023 года украинская прокуратура направила запрос о задержании и временном аресте этого лица. После коммуникации с финской стороной подозреваемого задержали правоохранители этой страны. В сентябре 2023 года ОГП направил по нему запрос на экстрадицию.
В декабре 2023 года Финляндия начала собственное расследование преступлений Петровского, совершенных во время боевых действий в Украине. В ходе расследования Национальное бюро расследований Финляндии сотрудничало с ОГП и Службой безопасности Украины.
Кроме того, прокуратура предоставила по запросу финской стороны материалы, собранные в рамках украинского расследования и способствовала в сборе доказательств. Кроме того, НБР обменивалось информацией с Европолом, Евроюстом и Международным уголовным судом.
ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ.
Банда стала известна после расстрела колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский откровенно говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
- В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.
- Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.
- 31 января 2024 года Петровского официально обвинили в нарушении запрета на въезд в Финляндию.