Финляндия обвинила российского неонациста Петровского в военных преступлениях в Украине

Ян Петровский (Фото: ресурс оккупантов)

В Финляндии один из главарей российской неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский, незаконно въехавший в страну под новым именем Воислав Торден, получил обвинения в преступлениях, совершенных в Украине в 2014 году. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

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Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Петровскому обвинение в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины осенью 2014-го.

Участники российской группировки "Русич" с начала войны участвовали в боевых действиях в Украине на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов Луганской области, а затем российской армии.

Петровского и боевиков группировки обвиняют в убийстве в общей сложности 22 украинских военнослужащих и ранение еще четырех. Также ему инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права, касающиеся способа ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

В материале говорится, что это первый случай, когда Финляндия предъявляет обвинение россиянину за преступления, совершенные в Украине.

В то же время журналисты отметили, что Петровский не может быть экстрадирован в Украину. Обязательство Финляндии осуществлять свою уголовную юрисдикцию также имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге.

Дело ведут два прокурора, специализирующихся на военных и международных преступлениях.

ДОПОЛНЕНО В 17:15. Выдвижение Петровскому обвинений в Финляндии прокомментировал Офис генерального прокурора. Там отметили, что в 2016 году украинские правоохранители сообщили ему о подозрении по факту участия в террористической организации.

В августе 2023 года украинская прокуратура направила запрос о задержании и временном аресте этого лица. После коммуникации с финской стороной подозреваемого задержали правоохранители этой страны. В сентябре 2023 года ОГП направил по нему запрос на экстрадицию.

В декабре 2023 года Финляндия начала собственное расследование преступлений Петровского, совершенных во время боевых действий в Украине. В ходе расследования Национальное бюро расследований Финляндии сотрудничало с ОГП и Службой безопасности Украины.

Кроме того, прокуратура предоставила по запросу финской стороны материалы, собранные в рамках украинского расследования и способствовала в сборе доказательств. Кроме того, НБР обменивалось информацией с Европолом, Евроюстом и Международным уголовным судом.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский откровенно говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.