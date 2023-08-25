Украина готовится экстрадировать из Финляндии неонациста Петровского из "ДШРГ Русич"
В Офисе генпрокурора уже готовят материалы для экстрадиции из Финляндии одного из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич", российского военного преступника Яна Петровского.
25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
Это подтвердили в Офисе генпрокурора, уточнив, что в 2016 году россиянину сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации.
Журналисты сообщили, что Украина требует его выдачи, а полиция требует его ареста "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника".
15 августа 2023 года украинские прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте Петровского и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста, чтобы не допустить возвращения военного преступника в Россию.
"Как результат подозреваемый был задержан. В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для его экстрадиции", – добавили в Офисе генпрокурора.
- В начале августа 2023 года было названо количество погибших гражданских на войне России против Украины – 10 749. Это без Мариуполя, там будут "десятки тысяч".
- 23 августа в РФ разбился самолет, где среди пассажиров числились главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин, основатель и командир вагнеровцев Дмитрий "Вагнер" Уткин и другие причастные к организации лица. Никто не выжил.
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