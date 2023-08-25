Украина готовится экстрадировать из Финляндии неонациста Петровского из "ДШРГ Русич"

В Офисе генпрокурора уже готовят материалы для экстрадиции из Финляндии одного из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич", российского военного преступника Яна Петровского.

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25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

Это подтвердили в Офисе генпрокурора, уточнив, что в 2016 году россиянину сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации.

Журналисты сообщили, что Украина требует его выдачи, а полиция требует его ареста "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника".

15 августа 2023 года украинские прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте Петровского и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста, чтобы не допустить возвращения военного преступника в Россию.

"Как результат подозреваемый был задержан. В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для его экстрадиции", – добавили в Офисе генпрокурора.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – действующая в интересах России банда российских неонацистов, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 . ДШРГ "Русич" – действующая в интересах России банда российских неонацистов, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года . Первым вожаком банды был садист Алексей Мильчаков, который на август 2022-го жив и живет в РФ. Банда стала известной после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

В начале августа 2023 года было названо количество погибших гражданских на войне России против Украины – 10 749. Это без Мариуполя, там будут "десятки тысяч".

23 августа в РФ разбился самолет, где среди пассажиров числились главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин, основатель и командир вагнеровцев Дмитрий "Вагнер" Уткин и другие причастные к организации лица. Никто не выжил.

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