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Украина готовится экстрадировать из Финляндии неонациста Петровского из "ДШРГ Русич"

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 18:50
Украина готовится экстрадировать из Финляндии неонациста Петровского из
Ян Петровский (Фото: ресурс оккупантов)

В Офисе генпрокурора уже готовят материалы для экстрадиции из Финляндии одного из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич", российского военного преступника Яна Петровского.

25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

Это подтвердили в Офисе генпрокурора, уточнив, что в 2016 году россиянину сообщили о подозрении по факту участия в террористической организации.

Журналисты сообщили, что Украина требует его выдачи, а полиция требует его ареста "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника".

15 августа 2023 года украинские прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте Петровского и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста, чтобы не допустить возвращения военного преступника в Россию.

"Как результат подозреваемый был задержан. В настоящее время инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для его экстрадиции", – добавили в Офисе генпрокурора.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – действующая в интересах России банда российских неонацистов, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым вожаком банды был садист Алексей Мильчаков, который на август 2022-го жив и живет в РФ. Банда стала известной после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

Читайте также: В Финляндии взяли неонациста Петровского из "ДШРГ Русич". Украина требует его экстрадиции – MTV3

Милана Головань
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войнаФинляндияЯн ПетровскийДШРГ Русич
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