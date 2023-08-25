Україна готується екстрадувати з Фінляндії неонациста Петровського з "ДШРГ Русіч"

В Офісі генпрокурора вже готують матеріали для екстрадиції з Фінляндії одного з лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич", російського воєнного злочинця Яна Петровського.

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25 серпня фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, який підозрюється у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Це підтвердили в Офісі генпрокурора, уточнивши, що 2016 році росіянину було повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації.

Журналісти повідомили, що Україна вимагає його видання, а поліція вимагає його арешту "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця".

15 серпня 2023 року українські прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту, аби не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.

"Як результат підозрюваного було затримано. Наразі ініціатор розшуку здійснює підготовку матеріалів, необхідних для екстрадиції особи", – додали в Офісі генпрокурора.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і . ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який на серпень 2022-го живий і мешкає в РФ. Банда стала відомою після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито зізнавалися у воєнних злочинах. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком Русича після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

На початку серпня 2023 року було названо кількість загиблих цивільних на війні Росії проти України – 10 749. Це без Маріуполя, там будуть "десятки тисяч".

23 серпня в РФ розбився літак, де серед пасажирів значилися ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин, засновник і командир вагнерівців Дмитро "Вагнер" Уткін та інші причетні до організації особи. Ніхто не вижив.

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