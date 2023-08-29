Военный преступник Петровский из "ДШРГ Русич" просит финнов не выдавать его Украине

Российский военный преступник, один из лидеров нацистской группировки "ДШРГ Русич" Ян Петровский, задержанный в Финляндии, просит экстрадировать его в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства страны-агрессора в Финляндии.

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Петровского, жившего в Финляндии под именем Воислав Торден, 28 августа посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки.

Как сообщает портал Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката боевика, тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

"Во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание своего скорейшего возвращения в Россию", – отмечает российское посольство.

Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".

25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и начали подготовку необходимых для этого документов.

СПРАВКА. ДШРХ "Русич" – банда, действующая в интересах России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 . ДШРХ "Русич" – банда, действующая в интересах России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года . Первым вожаком банды был садист Алексей Мильчаков, который на август 2023-го жив и живет в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем Русича после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

Офис генпрокурора сообщил, что 15 августа в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте Петровского с целью не допустить возвращения военного преступника в Россию.

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