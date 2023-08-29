Военный преступник Петровский из "ДШРГ Русич" просит финнов не выдавать его Украине
Российский военный преступник, один из лидеров нацистской группировки "ДШРГ Русич" Ян Петровский, задержанный в Финляндии, просит экстрадировать его в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства страны-агрессора в Финляндии.
Петровского, жившего в Финляндии под именем Воислав Торден, 28 августа посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки.
Как сообщает портал Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката боевика, тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.
"Во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание своего скорейшего возвращения в Россию", – отмечает российское посольство.
Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".
25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и начали подготовку необходимых для этого документов.
- Офис генпрокурора сообщил, что 15 августа в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте Петровского с целью не допустить возвращения военного преступника в Россию.
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