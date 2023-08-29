UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военный преступник Петровский из "ДШРГ Русич" просит финнов не выдавать его Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 09:35
Военный преступник Петровский из
Ян Петровский (Фото: ресурс оккупантов)

Российский военный преступник, один из лидеров нацистской группировки "ДШРГ Русич" Ян Петровский, задержанный в Финляндии, просит экстрадировать его в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства страны-агрессора в Финляндии.

Петровского, жившего в Финляндии под именем Воислав Торден, 28 августа посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки.

Как сообщает портал Helsingin Sanomat со ссылкой на адвоката боевика, тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

"Во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание своего скорейшего возвращения в Россию", – отмечает российское посольство.

Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".

25 августа финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и начали подготовку необходимых для этого документов.

СПРАВКА. ДШРХ "Русич" – банда, действующая в интересах России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым вожаком банды был садист Алексей Мильчаков, который на август 2023-го жив и живет в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем Русича после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.
  • Офис генпрокурора сообщил, что 15 августа в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте Петровского с целью не допустить возвращения военного преступника в Россию.

Читайте также: Финский суд оставил под стражей неонациста Петровского из "ДШРГ Русич" – Yle

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэкстрадицияФинляндияЯн Петровский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 