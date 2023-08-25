Финский суд оставил под стражей неонациста Петровского из "ДШРГ Русич" – Yle
Суд в Финляндии оставил под стражей Яна Петровского – одного из лидеров нацистской группировки ДШРГ "Русич", российского военного преступника, которому инкриминируют участие в террористических преступлениях, совершенных в 2014-2015 годах в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает местное издание Yle.
Районный суд Восточного Уусимаа принял решение оставить под стражей Петровского.
"Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы и другой поддержке деятельности террористической группы. Полиция потребовала продолжения задержания, чтобы способствовать расследованию экстрадиции и экстрадиции преступника", – говорится в сообщении.
В то же время, представитель российского террориста сообщил, что Петровский не признает свою вину и отрицает совершение преступлений против Украины и украинского народа.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского. Журналисты сообщили, что Украина требует его издания, а полиция требует его ареста "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника".
- Позже Офис генпрокурора сообщил, что 15 августа в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте Петровского с целью не допустить возвращения военного преступника в Россию.
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