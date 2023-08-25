Фінський суд залишив під вартою неонациста Петровського з "ДШРГ Русіч" – Yle

Суд у Фінляндії залишив під вартою Яна Петровського - одного з лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич", російського воєнного злочинця, якому інкримінують участь у терористичних злочинах, які він вчинив у 2014-2015 роках на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

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Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою Петровського.

"Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця", – йдеться у повідомленні.

Водночас представник російського терориста повідомив, що Петровський не визнає свою провину та заперечує скоєння злочинів проти України та українського народу.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і . ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який на серпень 2022-го живий і мешкає в РФ. Банда стала відомою після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито зізнавалися у воєнних злочинах. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком Русича після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського. Журналісти повідомили, що Україна вимагає його видання, а поліція вимагає його арешту "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця".

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було направлено запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.

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