Фінський суд залишив під вартою неонациста Петровського з "ДШРГ Русіч" – Yle
Суд у Фінляндії залишив під вартою Яна Петровського - одного з лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич", російського воєнного злочинця, якому інкримінують участь у терористичних злочинах, які він вчинив у 2014-2015 роках на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє місцеве видання Yle.
Районний суд Східного Уусімаа ухвалив рішення залишити під вартою Петровського.
"Чоловіка підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці діяльності терористичної групи. Поліція зажадала продовження затримання, щоб сприяти розслідуванню екстрадиції та екстрадиції злочинця", – йдеться у повідомленні.
Водночас представник російського терориста повідомив, що Петровський не визнає свою провину та заперечує скоєння злочинів проти України та українського народу.
25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського. Журналісти повідомили, що Україна вимагає його видання, а поліція вимагає його арешту "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця".
- Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було направлено запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.
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