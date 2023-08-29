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Воєнний злочинець Петровський із "ДШРГ Русіч" просить фінів не видавати його Україні

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 09:35
Воєнний злочинець Петровський із
Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

Російський воєнний злочинець, один із лідерів нацистського угруповання "ДШРГ Русіч" Ян Петровський, якого було затримано у Фінляндії, просить екстрадувати його до Росії. Про це йдеться у повідомленні посольства країни-агресорки у Фінляндії.

Петровського, який жив у Фінляндії під ім'ям Воїслав Торден, 28 серпня відвідали консульські працівники посольства РФ у Гельсінкі.

Як повідомляє портал Helsingin Sanomat з посиланням на адвоката бойовика, той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

"Під час зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії", – зазначає російське посольство.

Там додали, що "вживають усіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина Росії".

25 серпня фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, який підозрюється у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України і почали підготовку необхідних для цього документів.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русіч" – банда, що діє в інтересах Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганщини, і потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який на серпень 2023-го живий і мешкає в РФ. Банда стала відомою після розстрілу з засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, фільмуючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито зізнавалися у воєнних злочинах. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком Русіча після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.
  • Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було спрямовано запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.

Читайте також: Фінський суд залишив під вартою неонациста Петровського з "ДШРГ Русіч" – Yle

Мілана Головань
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війнафінляндіяекстрадиціяЯн Петровський
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