Воєнний злочинець Петровський із "ДШРГ Русіч" просить фінів не видавати його Україні
Російський воєнний злочинець, один із лідерів нацистського угруповання "ДШРГ Русіч" Ян Петровський, якого було затримано у Фінляндії, просить екстрадувати його до Росії. Про це йдеться у повідомленні посольства країни-агресорки у Фінляндії.
Петровського, який жив у Фінляндії під ім'ям Воїслав Торден, 28 серпня відвідали консульські працівники посольства РФ у Гельсінкі.
Як повідомляє портал Helsingin Sanomat з посиланням на адвоката бойовика, той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
"Під час зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії", – зазначає російське посольство.
Там додали, що "вживають усіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина Росії".
25 серпня фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, який підозрюється у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.
Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України і почали підготовку необхідних для цього документів.
- Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було спрямовано запит про затримання і тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.
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