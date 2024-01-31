В Финляндии предъявили обвинение неонацисту Петровскому. Но не в военных преступлениях

Ян Петровский (Фото: ресурс окупантов)

В Финляндии военного преступника и неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского (Воислава Тордена) официально обвинили в нарушении запрета на въезд в страну. В то же время обвинения по делу о возможных военных преступлениях на востоке Украины должны быть предъявлены не позднее конца мая, передает Yle.

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Прокурор районного суда Кюменлааксо, где рассматривают дело о незаконном пересечении границы, отметил, что Торден дважды пересекал границу, оба раза через пункт пропуска "Ваалимаа", хотя находился в санкционном списке ЕС под своим предыдущим именем Ян Петровский.

Несмотря на это, 16 августа 2022 года он въехал в Финляндию, а через несколько дней вернулся в Россию. Затем снова приехал в Финляндию 19 июля 2023 года.

Торден пытался ввести власть в заблуждение и обойти запрет на въезд, в частности, подавал документы на визы в разных посольствах, скрывал свое прежнее имя и действующий запрет на пересечение границы, добавляет прокурор. В суде боевик отрицал свою вину.

Суд вынесет приговор по этому делу 13 февраля. Прокуратура просит для Петровского условное наказание – 60 дней.

Обвинения против Петровского по делу о совершенных им военных преступлениях на востоке Украины в 2014-2015 годах должны быть предъявлены не позднее конца мая.

СПРАВКА ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.

Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии по имени Воислава Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

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