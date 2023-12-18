У Фінляндії арештували російського неонациста Яна Петровського – Helsingin Sanomat

Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня 2024 року

Ян Петровський на суді у Фінляндії (Фото: OUTI PYHÄRANTA / HS)

У Фінляндії окружний суд міста Гельсінкі ув'язнив російського воєнного злочинця та неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського, передає Helsingin Sanomat.

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Суд ухвалив ув'язнити Петровського за підозрою у "скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні". Його відправлять до в'язниці Вантаа.

Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня 2024 року.

"Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам", – йдеться в матеріалі.

У п'ятницю, 8 грудня, фінський Верховний суд відмовив Україні в екстрадиції окупанта через умови в українських в'язницях. На думку суддів, Петровському в разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Після цього прикордонне відомство повідомило міграційній службі, що дозвіл на проживання Петровського буде анульовано, а його депортують та заборонять в'їзд до країни, зауважує Ilta-Sanomat.

Утім, наступного дня Yle повідомило, що місцева поліція розпочала попереднє розслідування проти неонациста у справі про тероризм. 11 грудня його залишили під вартою у Фінляндії.

ДОВІДКА ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

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