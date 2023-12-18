У Фінляндії арештували російського неонациста Яна Петровського – Helsingin Sanomat
У Фінляндії окружний суд міста Гельсінкі ув'язнив російського воєнного злочинця та неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського, передає Helsingin Sanomat.
Суд ухвалив ув'язнити Петровського за підозрою у "скоєнні грубих воєнних злочинів в Україні". Його відправлять до в'язниці Вантаа.
Видання зазначає, що обвинувачення йому мають висунути до 31 травня 2024 року.
"Під час суду у справі про опіку у Тордена була з собою паперова табличка російською мовою, яку він назвав рекламою. Перед початком суду Торден продемонстрував табличку репортерам і операторам", – йдеться в матеріалі.
У п'ятницю, 8 грудня, фінський Верховний суд відмовив Україні в екстрадиції окупанта через умови в українських в'язницях. На думку суддів, Петровському в разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".
Після цього прикордонне відомство повідомило міграційній службі, що дозвіл на проживання Петровського буде анульовано, а його депортують та заборонять в'їзд до країни, зауважує Ilta-Sanomat.
Утім, наступного дня Yle повідомило, що місцева поліція розпочала попереднє розслідування проти неонациста у справі про тероризм. 11 грудня його залишили під вартою у Фінляндії.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.
- Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
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