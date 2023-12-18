В Финляндии арестовали российского неонациста Яна Петровского – Helsingin Sanomat
В Финляндии окружной суд города Хельсинки заключил в тюрьму российского военного преступника и неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского, передает Helsingin Sanomat.
Суд постановил заключить в тюрьму Петровского по подозрению в "совершении грубых военных преступлений в Украине". Его отправят в тюрьму Вантаа.
Издание отмечает, что обвинения ему предъявят до 31 мая 2024 года.
"Во время суда по делу об опеке у Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам", – говорится в материале.
В пятницу, 8 декабря, финский Верховный суд отказал Украине в экстрадиции оккупанта из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать положение, унижающее достоинство".
После этого пограничное ведомство сообщило миграционной службе, что разрешение на жительство Петровского будет аннулировано, а его депортируют и запретят въезд в страну, отмечает Ilta-Sanomat.
Впрочем, на следующий день Yle сообщило, что местная полиция начала предварительное расследование против неонациста по делу о терроризме. 11 декабря его оставили под стражей в Финляндии.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
- В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.
- Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии по имени Воислава Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.
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