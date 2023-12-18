В Финляндии арестовали российского неонациста Яна Петровского – Helsingin Sanomat

Издание отмечает, что обвинения ему должны быть предъявлены до 31 мая 2024 года

Ян Петровский на суде в Финляндии (Фото: OUTI PYHÄRANTA / HS)

В Финляндии окружной суд города Хельсинки заключил в тюрьму российского военного преступника и неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского, передает Helsingin Sanomat.

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Суд постановил заключить в тюрьму Петровского по подозрению в "совершении грубых военных преступлений в Украине". Его отправят в тюрьму Вантаа.

Издание отмечает, что обвинения ему предъявят до 31 мая 2024 года.

"Во время суда по делу об опеке у Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам", – говорится в материале.

В пятницу, 8 декабря, финский Верховный суд отказал Украине в экстрадиции оккупанта из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать положение, унижающее достоинство".

После этого пограничное ведомство сообщило миграционной службе, что разрешение на жительство Петровского будет аннулировано, а его депортируют и запретят въезд в страну, отмечает Ilta-Sanomat.

Впрочем, на следующий день Yle сообщило, что местная полиция начала предварительное расследование против неонациста по делу о терроризме. 11 декабря его оставили под стражей в Финляндии.

СПРАВКА ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.

Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии по имени Воислава Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

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