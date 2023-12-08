Фінляндія не екстрадуватиме в Україну нациста Петровського з ДШРГ "Русич". Його скоро випустять

У Фінляндії послалися на умови в українських в'язницях і заявили, що Петровському в Україні "загрожуватиме становище, що принижує гідність"

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції до України воєнного злочинця Яна Петровського, який є одним із лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич". Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.

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Фіни пишуть, що країна не може погодитися на екстрадицію через умови в українських в'язницях.

На думку фінських суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Згідно з рішенням, умов тримання бойовика під вартою для забезпечення можливої екстрадиції більше немає.

Представник Петровського Хейкі Лампела заявив, що термін ув'язнення його "клієнта" незабаром закінчиться.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року у Луганській та Донецькій областях.

Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 . ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року . Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито визнавали у воєнних злочинах. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було направлено запит про затримання та тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.

Петровський отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслав Торден завдяки його дружині, яка отримала місце в одному з фінських вишів.

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