Фінляндія не екстрадуватиме в Україну нациста Петровського з ДШРГ "Русич". Його скоро випустять
Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції до України воєнного злочинця Яна Петровського, який є одним із лідерів нацистського угруповання ДШРГ "Русич". Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.
Фіни пишуть, що країна не може погодитися на екстрадицію через умови в українських в'язницях.
На думку фінських суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".
Згідно з рішенням, умов тримання бойовика під вартою для забезпечення можливої екстрадиції більше немає.
Представник Петровського Хейкі Лампела заявив, що термін ув'язнення його "клієнта" незабаром закінчиться.
25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року у Луганській та Донецькій областях.
Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Офіс генпрокурора повідомив, що 15 серпня до відповідних органів Фінляндії було направлено запит про затримання та тимчасовий арешт Петровського з метою не допустити повернення воєнного злочинця до Росії.
- Петровський отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслав Торден завдяки його дружині, яка отримала місце в одному з фінських вишів.
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