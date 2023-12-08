Финляндия не будет экстрадировать нациста Петровского из ДШРГ "Русич". Его скоро выпустят
Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции в Украину военного преступника Яна Петровского, который является одним из лидеров нацистской группировки "ДШРГ Русич". Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.
Финны пишут, что страна не может согласиться на экстрадицию из=за условий в украинских тюрьмах.
По мнению финских судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать унижающее достоинство обращение".
Согласно решению, условий содержания боевика под стражей для обеспечения возможной экстрадиции больше нет.
Представитель Петровского Хейкки Лампела заявил, что срок заключения его "клиента" скоро закончится.
25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и начали подготовку необходимых для этого документов.
- Офис генпрокурора сообщил, что 15 августа в соответствующие органы Финляндии был направлен запрос о задержании и временном аресте Петровского с целью не допустить возвращения военного преступника в Россию.
- Петровский получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислав Торден благодаря его жене, получившей место в одном из финских вузов.
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