Фінляндія розпочала перевірку щодо неонациста Петровського з ДШРГ "Русич" – Yle
Поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти воєнного злочинця та неонациста Яна Петровського з ДШРГ "Русич" у справі про тероризм. Про це повідомили журналісти фінського Yle.
Заступник генпрокурора Юкка Раппе, можливо, вже найближчими днями вирішить, чи буде розпочато саме розслідування, пише видання.
Саме на основі матеріалів, наданих Україною фінській генпрокуратурі, й ухвалюватиметься рішення. Документи містять зокрема аргументи на користь екстрадиції Петровського в Україну, а також обґрунтування того, чому бойовика підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Згідно з фінським законодавством, імовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".
Напередодні фіни відмовили Україні в екстрадиції Петровського через умови в українських в'язницях. На думку фінських суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".
Петровський отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслав Торден завдяки його дружині, яка отримала місце в одному з фінських вишів.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року у Луганській та Донецькій областях.
- Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.