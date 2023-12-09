Фінляндія розпочала перевірку щодо неонациста Петровського з ДШРГ "Русич" – Yle

Заступник генпрокурора Юкка Раппе, можливо, вже найближчими днями вирішить, чи буде розпочато саме розслідування, пише видання

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

Поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування проти воєнного злочинця та неонациста Яна Петровського з ДШРГ "Русич" у справі про тероризм. Про це повідомили журналісти фінського Yle.

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Заступник генпрокурора Юкка Раппе, можливо, вже найближчими днями вирішить, чи буде розпочато саме розслідування, пише видання.

Саме на основі матеріалів, наданих Україною фінській генпрокуратурі, й ухвалюватиметься рішення. Документи містять зокрема аргументи на користь екстрадиції Петровського в Україну, а також обґрунтування того, чому бойовика підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Згідно з фінським законодавством, імовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".

Напередодні фіни відмовили Україні в екстрадиції Петровського через умови в українських в'язницях. На думку фінських суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Петровський отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслав Торден завдяки його дружині, яка отримала місце в одному з фінських вишів.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 . ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року . Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.