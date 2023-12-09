Финляндия начала проверку относительно неонациста Петровского из "ДШРГ Русич" – Yle

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, пишет издание.

Ян Петровский (Фото: ресурс окупантов)

Полиция Финляндии начала предварительное расследование против военного преступника и неонациста Яна Петровского из "ДШРГ Русич" по делу о терроризме. Об этом сообщили журналисты финского Yle.

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Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, пишет издание.

Именно на основе материалов, предоставленных Украиной финской генпрокуратуре, и будет приниматься решение. Документы содержат аргументы в пользу экстрадиции Петровского в Украину, а также обоснование того, почему боевика подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и совершении правосудия".

Накануне финны отказали Украине в экстрадиции Петровского из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению финских судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать унижающее достоинство положение".

Петровский получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислав Торден благодаря его жене, получившей место в одном из финских вузов.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 . ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года . Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.