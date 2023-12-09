Финляндия начала проверку относительно неонациста Петровского из "ДШРГ Русич" – Yle
Полиция Финляндии начала предварительное расследование против военного преступника и неонациста Яна Петровского из "ДШРГ Русич" по делу о терроризме. Об этом сообщили журналисты финского Yle.
Заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато само расследование, пишет издание.
Именно на основе материалов, предоставленных Украиной финской генпрокуратуре, и будет приниматься решение. Документы содержат аргументы в пользу экстрадиции Петровского в Украину, а также обоснование того, почему боевика подозревают в террористических преступлениях в Украине.
Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и совершении правосудия".
Накануне финны отказали Украине в экстрадиции Петровского из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению финских судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать унижающее достоинство положение".
Петровский получил вид на жительство в Финляндии на имя Воислав Торден благодаря его жене, получившей место в одном из финских вузов.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
- В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.