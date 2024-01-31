У Фінляндії винесли звинувачення неонацисту Петровському. Але не у воєнних злочинах

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

У Фінляндії воєнного злочинця та неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воїслава Тордена) офіційно звинуватили в порушенні заборони на в’їзд до країни. Водночас звинувачення у справі про ймовірні воєнні злочини на сході України мають висунути не пізніше кінця травня, передає Yle.

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Прокурор районного суду Кюменлааксо, де розглядають справу про незаконний перетин кордону, зазначив, що Торден двічі перетинав кордон, обидва рази через пункт пропуску "Ваалімаа", хоча перебував у санкційному списку ЄС під своїм попереднім іменем Ян Петровський.

Попри це, 16 серпня 2022 року він в’їхав до Фінляндії, а через кілька днів повернувся назад до Росії. Потім знову приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року.

Торден намагався ввести владу в оману та обійти заборону на в’їзд, зокрема, подавав документи на візи в різних посольствах, приховував своє колишнє ім’я та чинну заборону на перетин кордону, додає прокурор. У суді бойовик заперечував свою провину.

Суд винесе вирок у цій справі 13 лютого. Прокуратура просить для Петровського умовне покарання – 60 днів.

Звинувачення проти Петровського у справі щодо скоєних ним воєнних злочинів на сході України у 2014-2015 роках мають висунути не пізніше кінця травня.

ДОВІДКА ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ.



Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ.Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

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