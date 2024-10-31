Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у злочинах, скоєних в Україні

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у злочинах, скоєних в Українідоповнено
У Фінляндії один із ватажків російського неонацистського угруповання "Русіч" Ян Петровський, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям Воїслав Торден, отримав звинувачення у злочинах, скоєних в Україні у 2014 році. Про це повідомив фінський мовник Yle.
Заступник генерального прокурора Юкка Раппе висунув Петровському звинувачення у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України восени 2014-го.
Учасники російського угруповання "Русіч" від початку війни брали участь у бойових діях в Україні на боці підтримуваних Росією сепаратистів Луганської області, а потім російської армії.
Петровського та бойовиків угрупування звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох. Також йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни й поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.
У матеріалі йдеться, що це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.
Водночас журналісти зазначили, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов'язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію також має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних і міжнародних злочинах.
ДОПОВНЕНО О 17:15. Висунення звинувачень Петровському у Фінляндії прокоментував Офіс генерального прокурора. Там зазначили, що у 2016 році українські правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом участі у терористичній організації.
У серпні 2023 року українська прокуратура направила запит про затримання і тимчасовий арешт цієї особи. Після комунікації з фінською стороною підозрюваного затримали правоохоронці цієї країни. У вересні 2023 року ОГП направив щодо нього запит на екстрадицію.
У грудні 2023 року Фінляндія розпочала власне розслідування щодо злочинів Петровського, вчинених під час бойових дій в Україні. Під час розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії співпрацювало з ОГП та Службою безпеки України.
Крім того, прокуратура надала на запит фінської сторони матеріали, зібрані в межах українського розслідування та сприяла у збиранні доказів. Окрім того, НБР обмінювалося інформацією з Європолом, Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом.
ДШРГ "Русіч" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ.
Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русіча" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 із посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
- Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
- 31 січня 2024 року Петровського офіційно звинуватили в порушенні заборони на в’їзд до Фінляндії.