Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у злочинах, скоєних в Україні

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

У Фінляндії один із ватажків російського неонацистського угруповання "Русіч" Ян Петровський, який незаконно вʼїхав у країну під новим імʼям Воїслав Торден, отримав звинувачення у злочинах, скоєних в Україні у 2014 році. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Заступник генерального прокурора Юкка Раппе висунув Петровському звинувачення у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України восени 2014-го.

Учасники російського угруповання "Русіч" від початку війни брали участь у бойових діях в Україні на боці підтримуваних Росією сепаратистів Луганської області, а потім російської армії.

Петровського та бойовиків угрупування звинувачують у вбивстві загалом 22 українських військовослужбовців і тяжкому пораненні ще чотирьох. Також йому інкримінують дії, що суперечать нормам військового права, які стосуються способу ведення війни й поводження з пораненими та вбитими солдатами противника.

У матеріалі йдеться, що це перший випадок, коли Фінляндія висуває звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.

Водночас журналісти зазначили, що Петровський не може бути екстрадований в Україну. Зобов'язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію також має пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Справу ведуть два прокурори, які спеціалізуються на воєнних і міжнародних злочинах.

ДОПОВНЕНО О 17:15. Висунення звинувачень Петровському у Фінляндії прокоментував Офіс генерального прокурора. Там зазначили, що у 2016 році українські правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом участі у терористичній організації.

У серпні 2023 року українська прокуратура направила запит про затримання і тимчасовий арешт цієї особи. Після комунікації з фінською стороною підозрюваного затримали правоохоронці цієї країни. У вересні 2023 року ОГП направив щодо нього запит на екстрадицію.

У грудні 2023 року Фінляндія розпочала власне розслідування щодо злочинів Петровського, вчинених під час бойових дій в Україні. Під час розслідування Національне бюро розслідувань Фінляндії співпрацювало з ОГП та Службою безпеки України.

Крім того, прокуратура надала на запит фінської сторони матеріали, зібрані в межах українського розслідування та сприяла у збиранні доказів. Окрім того, НБР обмінювалося інформацією з Європолом, Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом.

ДОВІДКА ДШРГ "Русіч" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русіча" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.