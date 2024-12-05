В Финляндии прокуратура требует пожизненного для российского неонациста Петровского

Ян Петровский (Фото: ресурс оккупантов)

В Финляндии суд приступил к рассмотрению дела главаря неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Прокуратура обвиняет его в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года, и требует пожизненного заключения, передает Yle.

5 декабря в уездном суде Хельсинки стартовал процесс по делу Петровского. Он обвиняется в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. Это первый случай в Финляндии, когда выдвинуты обвинения в военных преступлениях, связанных с войной в Украине.

По данным следствия, преступления связаны с деятельностью Петровского в составе неонацистской группировки "Русич", воевавшей на стороне террористов "ЛНР". Обвинение утверждает, что Петровский, занимая должность заместителя командира, отдавал приказы и лично расстреливал украинских военных. Главными доказательствами являются видеозаписи, которые группировка публиковала в интернете.

Прокуратура настаивает на пожизненном заключении обвиняемого. В то же время, его адвокат, Гейки Лампела, заявил, что Петровский не признает ни одного из обвинений и отрицает причастность "Русича" к неонацистской идеологии.

СПРАВКА ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.

Адвокат боевика сообщал , что тот получил вид на жительство в Финляндии на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

31 января 2024 г. Петровского официально обвинили в нарушении запрета на въезд в Финляндию.