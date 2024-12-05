В Финляндии прокуратура требует пожизненного для российского неонациста Петровского
В Финляндии суд приступил к рассмотрению дела главаря неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Прокуратура обвиняет его в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года, и требует пожизненного заключения, передает Yle.
5 декабря в уездном суде Хельсинки стартовал процесс по делу Петровского. Он обвиняется в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. Это первый случай в Финляндии, когда выдвинуты обвинения в военных преступлениях, связанных с войной в Украине.
По данным следствия, преступления связаны с деятельностью Петровского в составе неонацистской группировки "Русич", воевавшей на стороне террористов "ЛНР". Обвинение утверждает, что Петровский, занимая должность заместителя командира, отдавал приказы и лично расстреливал украинских военных. Главными доказательствами являются видеозаписи, которые группировка публиковала в интернете.
Прокуратура настаивает на пожизненном заключении обвиняемого. В то же время, его адвокат, Гейки Лампела, заявил, что Петровский не признает ни одного из обвинений и отрицает причастность "Русича" к неонацистской идеологии.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
- В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.
- Адвокат боевика сообщал , что тот получил вид на жительство в Финляндии на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.
- 31 января 2024 г. Петровского официально обвинили в нарушении запрета на въезд в Финляндию.