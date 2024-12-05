У Фінляндії прокуратура вимагає довічного для російського неонациста Петровського
У Фінляндії суд розпочав розгляд справи ватажка неонацистського угруповання ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Прокуратура звинувачує його у воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року, та вимагає довічного увʼязнення, передає Yle.
5 грудня у повітовому суді Гельсінкі стартував процес у справі Петровського. Його звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Це перший випадок у Фінляндії, коли висунуто обвинувачення у воєнних злочинах, пов’язаних з війною в Україні.
За даними слідства, злочини пов’язані з діяльністю Петровського у складі неонацистського угруповання "Русич", яке воювало на боці терористів "ЛНР". Обвинувачення стверджує, що Петровський, обіймаючи посаду заступника командира, віддавав накази та особисто розстрілював українських військових. Головними доказами є відеозаписи, які угруповання публікувало в інтернеті.
Прокуратура наполягає на довічному ув’язненні обвинуваченого. Водночас його адвокат Гейкі Лампела заявив, що Петровський не визнає жодного зі звинувачень і заперечує причетність "Русича" до неонацистської ідеології.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 із посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
- Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
- 31 січня 2024 року Петровського офіційно звинуватили в порушенні заборони на в’їзд до Фінляндії.