У Фінляндії прокуратура вимагає довічного для російського неонациста Петровського

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

У Фінляндії суд розпочав розгляд справи ватажка неонацистського угруповання ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Прокуратура звинувачує його у воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року, та вимагає довічного увʼязнення, передає Yle.

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5 грудня у повітовому суді Гельсінкі стартував процес у справі Петровського. Його звинувачують у п'яти воєнних злочинах, скоєних на сході України у вересні 2014 року. Це перший випадок у Фінляндії, коли висунуто обвинувачення у воєнних злочинах, пов’язаних з війною в Україні.

За даними слідства, злочини пов’язані з діяльністю Петровського у складі неонацистського угруповання "Русич", яке воювало на боці терористів "ЛНР". Обвинувачення стверджує, що Петровський, обіймаючи посаду заступника командира, віддавав накази та особисто розстрілював українських військових. Головними доказами є відеозаписи, які угруповання публікувало в інтернеті.

Прокуратура наполягає на довічному ув’язненні обвинуваченого. Водночас його адвокат Гейкі Лампела заявив, що Петровський не визнає жодного зі звинувачень і заперечує причетність "Русича" до неонацистської ідеології.

ДОВІДКА ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 із посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

31 січня 2024 року Петровського офіційно звинуватили в порушенні заборони на в’їзд до Фінляндії.