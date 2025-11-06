Новий проросійський спікер у Чехії наказав зняти український прапор з парламенту – відео

Окамура заявив, що Чехія "на першому місці" після зняття українського стяга з будівлі Палати депутатів

Томіо Окамура (Фото:MARTIN DIVISEK / EPA)

Новий глава нижньої палати парламенту Чехії (Палати депутатів) Томіо Окамура опублікував відео зі зняттям прапору України з будівлі. Такий допис керівник ультраправої антиукраїнської партії SPD зробив у соцмережі X.

Після зняття прапору він заявив, що "Чеська Республіка на першому місці".

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Український стяг висів на будівлі чеської Палати депутатів з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го як символ солідарності з країною, яка зазнала нападу.

Попередниця Окамури на посаді Маркета Пекарова Адамова назвала крок зі зняттям прапору "ганебним жестом" як щодо України, так і стосовно цінностей, які поділяє Чехія. Низка лідерів партій, що були при владі до виборів, засудили рішення нового спікера, назвавши його актом, який підриває солідарність і прозахідну орієнтацію країни, передає Radio Prague International.

Водночас поряд з прапорами Чехії та Європейського Союзу на будівлі продовжує висіти стяг Ізраїлю, піднятий у жовтні 2023 року після терористичної атаки угруповання ХАМАС.

Тим часом напередодні кандидат на посаду нового міністра закордонних справ Чехії Філіп Турек заявив, що країна може припинити свою допомогу Україні після формування нового уряду.