У Чехії партія Бабіша та ще дві політсили підписали коаліційну угоду

Андрей Бабіш заявив, що хоче сформувати уряд до середини грудня, щоб встигнути ухвалити бюджет

Підписання угоди (Фото: Martin Divisek/EPA)

У Чехії лідери трьох політичних партій підписали угоду про створення коаліції. Про це повідомило агентство Reuters.

У понеділок, 3 листопада, партія ANO на чолі з чеським мільярдером-популістом Андреєм Бабішем підписала коаліційну угоду з ультраправими союзниками, наближаючись до повернення влади після перемоги на виборах.

Бабіш, 71-річний колишній прем'єр-міністр, об'єднує сили з партією "Автомобілісти", що скептично ставиться до зміни клімату, та SPD, що виступає проти Європейського Союзу та НАТО.

Разом три партії мають 108 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 200 місць. Бабіш заявив, що хоче сформувати уряд до середини грудня, щоб встигнути ухвалити бюджет на 2026 рік та взяти участь в останньому саміті лідерів ЄС цього року.

У проєкті порядку денного коаліції зазначено, що план декарбонізації ЄС у рамках Зеленої угоди є "нестійким", а ціль припинити продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року – "неприйнятною".

Бабіш також обіцяє відхилити заплановану у Євросоюзі схему допомоги домогосподарствам, яка має розпочатися у 2027 році, що може призвести до юридичного конфлікту з ЄС.

Медіа нагадало, що Бабіш, який був прем'єр-міністром з 2017 до 2021 року, пообіцяв припинити програму постачання боєприпасів до Києва, яку очолювала Чехія та фінансували партнери. Він також пообіцяв припинити будь-яку допомогу Україні з чеського бюджету, заявивши, що хоче використовувати ці гроші для своїх громадян.

4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO. Чинний прем’єр Чехії Фіала визнав свою поразку та привітав Бабіша.

У липні лідер ANO пообіцяв, що в разі перемоги скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що це було б великою помилкою.

У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування "чеської ініціативи".