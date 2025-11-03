В Чехии партия Бабиша и еще две политсилы подписали коалиционное соглашение

Андрей Бабиш заявил, что хочет сформировать правительство до середины декабря, чтобы успеть принять бюджет

Подписание соглашения (Фото: Martin Divisek/EPA)

В Чехии лидеры трех политических партий подписали соглашение о создании коалиции. Об этом сообщило агентство Reuters.

В понедельник, 3 ноября, партия ANO, во главе с чешским миллиардером-популистом Андреем Бабишем, подписала коалиционное соглашение с ультраправыми союзниками, приближаясь к возвращению власти после победы на выборах.

Бабиш, 71-летний бывший премьер-министр, объединяет силы с партией "Автомобилисты", которая скептически относится к изменению климата, и SPD, выступающей против Европейского Союза и НАТО.

Вместе три партии имеют 108 мест в нижней палате парламента, состоящей из 200 мест. Бабиш заявил, что хочет сформировать правительство до середины декабря, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год и принять участие в последнем саммите лидеров ЕС в этом году.

В проекте повестки дня коалиции указано, что план декарбонизации ЕС в рамках Зеленого соглашения является "неустойчивым", а цель прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года - "неприемлемой".

Бабиш также обещает отклонить запланированную в Евросоюзе схему помощи домохозяйствам, которая должна начаться в 2027 году, что может привести к юридическому конфликту с ЕС.

Медиа напомнило, что Бабиш, который был премьер-министром с 2017 по 2021 год, пообещал прекратить программу поставок боеприпасов в Киев, возглавляемую Чехией и финансированной партнерами. Он также пообещал прекратить любую помощь Украине из чешского бюджета, заявив, что хочет использовать эти деньги для своих граждан.

4 октября стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO. Действующий премьер Чехии Фиала признал свое поражение и поздравил Бабиша.

В июле лидер ANO пообещал, что в случае победы отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Фиала заявлял тогда, что это было бы большой ошибкой.

В сентябре Бабиш повторил свое обещание об отмене "чешской инициативы".