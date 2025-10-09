Зеленский анонсировал встречу с Бабишем, обещавшим отменить инициативу по снарядам для ВСУ

Президент поздравил лидера партии ANO с победой на выборах в Чехии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретится с лидером партии ANO Андреем Бабишем, который одержал победу на парламентских выборах в Чехии. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях по результатам телефонного разговора с чешским политиком.

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", — написал Зеленский.

Он добавил, что поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии и пожелал ему успеха. По словам Зеленского, лидер ANO отметил храбрость украинского народа в борьбе с российской агрессией.

Президент проинформировал о дипломатической работе для достижения мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", — резюмировал глава государства.

4 октября стало известно, что на парламентских выборах в Чехии одержала победу популистская партия ANO.

Действующий премьер Чехии Фиала признал свое поражение и поздравил Бабиша.

В июле лидер ANO пообещал, что в случае победы отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Фиала заявлял тогда, что это было бы большой ошибкой.

В сентябре Бабиш повторил свое обещание об отмене "чешской инициативы".