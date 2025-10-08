Победитель выборов в Чехии хочет завершить переговоры по коалиции до начала ноября
Победитель парламентских выборов в Чехии движение ANO надеется завершить переговоры с двумя небольшими партиями по формированию нового правительства до начала ноября. Об этом сообщил лидер ANO Андрей Бабиш, цитирует агентство Reuters.
Популистская группа ANO, которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр, победила на парламентских выборах 3-4 октября и намерена заменить правоцентристский кабинет премьер-министра Петра Фиалы.
Для создания коалиции Бабиш ведет переговоры с евроскептической партией Автомобилисты и ультраправой, антиевропейской и антиукраинской партией SPD. Это позволит им вместе контролировать 108 из 200 мест в нижней палате парламента Чехии.
Бабиш отметил, что ориентировочное соглашение можно согласовать уже до конца этой недели, а полный коалиционный договор – до первого заседания новой нижней палаты парламента 3 ноября.
"Я надеюсь, что к моменту созыва новой палаты (первого заседания) нам удастся завершить коалиционное соглашение", – сказал лидер ANO.
На первой сессии будет избран новый спикер палаты, после чего формально уйдет в отставку нынешний кабинет, и только тогда может быть назначен новый премьер, пишет Reuters.
- 3 октября в Чехии стартовали выборы в парламент, которые закончились 4 октября победой партии ANO, она набрала 35% голосов.
- Действующий премьер Чехии признал свое поражение и поздравил Бабиша.
