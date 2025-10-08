Победитель выборов в Чехии хочет завершить переговоры по коалиции до начала ноября

Андрей Бабиш ведет переговоры с двумя партиями, вместе они будут контролировать 108 из 200 мест в нижней палате парламента Чехии

Андрей Бабиш (Фото: Martin Divisek/EPA)

Победитель парламентских выборов в Чехии движение ANO надеется завершить переговоры с двумя небольшими партиями по формированию нового правительства до начала ноября. Об этом сообщил лидер ANO Андрей Бабиш, цитирует агентство Reuters.

Популистская группа ANO, которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр, победила на парламентских выборах 3-4 октября и намерена заменить правоцентристский кабинет премьер-министра Петра Фиалы.

Для создания коалиции Бабиш ведет переговоры с евроскептической партией Автомобилисты и ультраправой, антиевропейской и антиукраинской партией SPD. Это позволит им вместе контролировать 108 из 200 мест в нижней палате парламента Чехии.

Бабиш отметил, что ориентировочное соглашение можно согласовать уже до конца этой недели, а полный коалиционный договор – до первого заседания новой нижней палаты парламента 3 ноября.

"Я надеюсь, что к моменту созыва новой палаты (первого заседания) нам удастся завершить коалиционное соглашение", – сказал лидер ANO.

На первой сессии будет избран новый спикер палаты, после чего формально уйдет в отставку нынешний кабинет, и только тогда может быть назначен новый премьер, пишет Reuters.