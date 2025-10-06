В ЕС заявили, что выборы в Чехии не повлияют на "снарядную инициативу" для Украины
Результаты парламентских выборов в Чехии не повлияют на "снарядную инициативу" по закупке боеприпасов Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга.
"На сто процентов, я подтверждаю [что мы не собираемся менять наш подход]. И высокая представительница [Кая Каллас] на связи со всеми государствами-членами по этому поводу, поскольку план заключается в том, чтобы поддержать государства-члены и призвать их усилить поддержку Украины и закупку боеприпасов", – заявила чиновница.
Она также сообщила, что на данный момент эта инициатива выполнена на 80%. Ранее, в сентябре, Каллас заявляла, что этот процент обеспечен от 2 млн снарядов (то есть 1,6 млн боеприпасов), и отмечала, что партнеры стремятся дойти до 100% к октябрю.
Также Хиппер сообщила, что 15 октября состоится заседание Совета по иностранным делам ЕС, поэтому "это будет возможностью продолжить обмен информацией".
На заседаниях Совета председательствует руководитель евродипломатии и участвуют министры иностранных дел из всех стран-членов.
Лидер партии ANO, которая одержала победу на парламентских выборах в Чехии, экс-премьер с антиукраинскими взглядами Бабиш неоднократно скептически высказывался по поводу снарядной инициативы. Он говорил о ее отмене и о том, что она должна работать под эгидой НАТО, а не Чехии.
- Президент Чехии Павел отметил, что если его страна сократит или даже прекратит поддержку Украины в рамках инициативы по поставкам боеприпасов, это нанесет ущерб прежде всего Праге.
Комментарии (0)