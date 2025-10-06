В ЕС заявили, что выборы в Чехии не повлияют на "снарядную инициативу" для Украины

Пресс-секретарь ЕК сообщила, что глава евродипломатии находится на связи со всеми странами-членами по этому вопросу

Результаты парламентских выборов в Чехии не повлияют на "снарядную инициативу" по закупке боеприпасов Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга.

"На сто процентов, я подтверждаю [что мы не собираемся менять наш подход]. И высокая представительница [Кая Каллас] на связи со всеми государствами-членами по этому поводу, поскольку план заключается в том, чтобы поддержать государства-члены и призвать их усилить поддержку Украины и закупку боеприпасов", – заявила чиновница.

Она также сообщила, что на данный момент эта инициатива выполнена на 80%. Ранее, в сентябре, Каллас заявляла, что этот процент обеспечен от 2 млн снарядов (то есть 1,6 млн боеприпасов), и отмечала, что партнеры стремятся дойти до 100% к октябрю.

Также Хиппер сообщила, что 15 октября состоится заседание Совета по иностранным делам ЕС, поэтому "это будет возможностью продолжить обмен информацией".

На заседаниях Совета председательствует руководитель евродипломатии и участвуют министры иностранных дел из всех стран-членов.