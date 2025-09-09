ЕС готовит смену мандата тренировочной миссии в Украине и 2 млн артснарядов - Каллас

Кая Каллас (Фото: Пресс-служба Европарламента)

Европейские союзники до октября планируют передать Украине два миллиона артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Евросоюз готовит изменение мандата своей тренировочной миссии, чтобы обучать украинских военных непосредственно на территории Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в Страсбурге.

Страны-члены ЕС с начала полномасштабной войны предоставили Украине более 169 млрд евро финансовой помощи, из них более 63 млрд евро - военная поддержка.

"Они [страны ЕС] также обеспечили 80% нашей цели по двум миллионам артиллерийских боеприпасов. Мы стремимся дойти до 100% к октябрю. И все это делается для того, чтобы Украина могла защищать себя, своих гражданских и отражать агрессию", - отметила Каллас.

Сильная украинская армия является "костяком" гарантий безопасности, обсуждаемых в Европе, добавила дипломат.

"ЕС уже подготовил около 80 000 украинских военных. Мы являемся крупнейшим поставщиком подготовки для украинских вооруженных сил. Мы также начали работать над изменением мандата нашей миссии, чтобы обучать солдат непосредственно в Украине", - заявила Каллас.