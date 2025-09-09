Євросоюз хоче тренувати ЗСУ прямо в Україні та готує 2 млн артснарядів – Каллас

Кая Каллас (Фото: пресслужба Європарламенту)

Європейські союзники до жовтня планують передати Україні два мільйони артилерійських боєприпасів. Окрім того, Євросоюз готує зміну мандату своєї тренувальної місії, щоб навчати українських військових безпосередньо на території України, заявила очільниця євродипломатії Кая Каллас у Страсбурзі.

Країни-члени ЄС від початку повномасштабної війни надали Україні понад 169 млрд євро фінансової допомоги, з них понад 63 млрд євро – військова підтримка.

"Вони [країни ЄС] також забезпечили 80% нашої мети щодо двох мільйонів артилерійських боєприпасів. Ми прагнемо дійти до 100% до жовтня. І все це робиться для того, щоб Україна могла захищати себе, своїх цивільних і відбивати агресію", – зазначила Каллас.

Сильна українська армія є "кістяком" гарантій безпеки, обговорюваних в Європі, додала дипломатка.

"ЄС вже підготував близько 80 000 українських військових. Ми є найбільшим постачальником підготовки для українських збройних сил. Ми також почали працювати над зміною мандату нашої місії, щоб навчати солдатів безпосередньо в Україні", – заявила Каллас.