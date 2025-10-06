Павел предостерег от отмены инициативы по снарядам для ВСУ. Сказал, что это навредит Чехии

Петр Павел (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Если Чехия сократит или даже прекратит поддержку Украины в рамках инициативы по поставкам боеприпасов, это нанесет ущерб прежде всего Праге. Такое мнение на брифинге высказал президент Чехии Петр Павел после встречи с лидерами политических партий, передает медиа ČTK.

Лидер партии ANO, одержавшей победу на парламентских выборах, Андрей Бабиш неоднократно высказывался об этой инициативе скептически. Он говорил о ее отмене и о том, что она должна работать под эгидой НАТО, а не Чехии.

Павел заявил, что считает эту инициативу важной для Чехии по многим причинам.

"Речь идет прежде всего о нашей надежности в отношениях с Украиной, которая действительно зависит от поставок боеприпасов в рамках чешской инициативы", – сказал он.

Президент Чехии считает, что если "мы как-то сократим или даже прекратим эту поддержку, то в первую очередь навредим самим себе". По его мнению, прекращение поддержки также негативно повлияет на Украину, где погибнет гораздо больше людей.

В то же время Павел не отрицает интерес Бабиша к получению дополнительной информации об инициативе. По его словам, прозрачность не является проблемой.

"Я предполагаю, что как Бабиш, так и представители других политических партий в первую очередь будут учитывать интересы Чехии, наших союзников и партнеров, таких как Украина. И мы не нанесем вреда ни им, ни себе", – добавил президент страны.