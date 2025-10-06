Павел застеріг від скасування ініціативи щодо снарядів для ЗСУ. Каже, що це нашкодить Чехії

Петр Павел (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Якщо Чехія скоротить або навіть припинить підтримку України в межах ініціативи щодо постачання боєприпасів, це завдасть шкоди передусім Празі. Таку думку на брифінгу висловив президент Чехії Петр Павел після зустрічі з лідерами політичних партій, передає медіа ČTK.

Лідер партії ANO, яка здобула перемогу на парламентських виборах, Андрей Бабіш неодноразово висловлювався щодо цієї ініціативи скептично. Він говорив про її скасування та про те, що вона має працювати під егідою НАТО, а не Чехії.

Павел заявив, що вважає цю ініціативу важливою для Чехії з багатьох причин.

"Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах з Україною, яка дійсно залежить від постачання боєприпасів у межах чеської ініціативи", – сказав він.

Президент Чехії вважає, якщо "ми якось скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, то в першу чергу нашкодимо самим собі". На його думку, припинення підтримки також негативно вплине на Україну, де загине набагато більше людей.

Водночас Павел не заперечує інтерес Бабіша до отримання додаткової інформації про ініціативу. За його словами, прозорість не є проблемою.

"Я припускаю, що як Бабіш, так і представники інших політичних партій у першу чергу враховуватимуть інтереси Чехії, наших союзників і партнерів, таких як Україна. І ми не завдамо шкоди ні їм, ні собі", – додав президент країни.