У ЄС заявили, що вибори в Чехії не вплинуть на "снарядну ініціативу" для України
Результати парламентських виборів у Чехії не вплинуть на "снарядну ініціативу" із закупівлі боєприпасів Україні. Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер під час брифінгу.
"На сто відсотків, я підтверджую [що ми не збираємося змінювати наш підхід]. І висока представниця [Кая Каллас] на зв'язку з усіма державами-членами щодо цього, оскільки план полягає у тому, щоб підтримати держави-члени і закликати їх посилити підтримку України та закупівлю боєприпасів", – заявила чиновниця.
Вона також повідомила, що наразі ця ініціатива виконана на 80%. Раніше, у вересні, Каллас заявляла, що цей відсоток забезпечено від 2 млн снарядів (тобто 1,6 млн боєприпасів), й зазначала, що партнери прагнуть дійти до 100% до жовтня.
Також Гіппер повідомила, що 15 жовтня відбудеться засідання Ради з закордонних справ ЄС, тож "це буде нагодою продовжити обмін інформацією".
На засіданнях Ради головує керівниця євродипломатії, й беруть участь міністри закордонних справ з усіх країн-членів.
Лідер партії ANO, яка здобула перемогу на парламентських виборах у Чехії, експрем'єр з антиукраїнськими поглядами Бабіш неодноразово скептично висловлювався щодо снарядної ініціативи. Він говорив про її скасування та про те, що вона має працювати під егідою НАТО, а не Чехії.
- Президент Чехії Павел зауважив, що якщо його країна скоротить або навіть припинить підтримку України в межах ініціативи щодо постачання боєприпасів, це завдасть шкоди передусім Празі.
