У ЄС заявили, що вибори в Чехії не вплинуть на "снарядну ініціативу" для України

Речниця ЄК повідомила, що глава євродипломатії перебуває на зв'язку з усіма країнами-членами з цього питання

Ілюстративне фото: Depositphotos

Результати парламентських виборів у Чехії не вплинуть на "снарядну ініціативу" із закупівлі боєприпасів Україні. Про це повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер під час брифінгу.

"На сто відсотків, я підтверджую [що ми не збираємося змінювати наш підхід]. І висока представниця [Кая Каллас] на зв'язку з усіма державами-членами щодо цього, оскільки план полягає у тому, щоб підтримати держави-члени і закликати їх посилити підтримку України та закупівлю боєприпасів", – заявила чиновниця.

Вона також повідомила, що наразі ця ініціатива виконана на 80%. Раніше, у вересні, Каллас заявляла, що цей відсоток забезпечено від 2 млн снарядів (тобто 1,6 млн боєприпасів), й зазначала, що партнери прагнуть дійти до 100% до жовтня.

Також Гіппер повідомила, що 15 жовтня відбудеться засідання Ради з закордонних справ ЄС, тож "це буде нагодою продовжити обмін інформацією".

На засіданнях Ради головує керівниця євродипломатії, й беруть участь міністри закордонних справ з усіх країн-членів.