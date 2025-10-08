Переможець виборів у Чехії хоче завершити переговори щодо коаліції до початку листопада

Андрей Бабіш веде перемовини з двома партіями, разом вони контролюватимуть 108 із 200 місць у нижній палаті парламенту Чехії

Андрей Бабіш (Фото: Martin Divisek/EPA)

Переможець парламентських виборів у Чехії рух ANO сподівається завершити переговори з двома невеликими партіями щодо формування нового уряду до початку листопада. Про це повідомив лідер ANO Андрей Бабіш, цитує агентство Reuters.

Популістська група ANO, яку очолює мільярдер та колишній прем'єр-міністр, перемогла на парламентських виборах 3-4 жовтня та має намір замінити правоцентристський кабінет прем'єр-міністра Петра Фіали.

Для створення коаліції Бабіш веде переговори з євроскептичною партією Автомобілісти і ультраправою, антиєвропейською та антиукраїнською партією SPD. Це дасть їм змогу разом контролювати 108 із 200 місць у нижній палаті парламенту Чехії.

Бабіш зазначив, що орієнтовну угоду можна узгодити вже до кінця цього тижня, а повний коаліційний договір – до першого засідання нової нижньої палати парламенту 3 листопада.

"Я сподіваюся, що до моменту скликання нової палати (першого засідання) нам вдасться завершити коаліційну угоду", – сказав лідер ANO.

На першій сесії буде обрано нового спікера палати, після чого формально піде у відставку нинішній кабінет, і тільки тоді зможе бути призначений новий прем'єр, пише Reuters.