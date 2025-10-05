Прем’єр Чехії визнав поразку на парламентських виборах і привітав Бабіша

Петр Фіала (Фото: Filip Singer/EPA)

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала визнав поразку на парламентських виборах та привітав лідера опозиційного руху ANO Андрея Бабіша. Допис відповідного змісту він оприлюднив у соціальній мережі X.

Фіала подякував усім, хто взяв участь у виборах, а також тим, хто підтримував коаліцію SPOLU, усім прихильникам, кандидатам та тим, хто працював над кампанією.

"Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також усі партії, що взяли участь, із їхніми результатами", – додав чеський прем’єр.

Він наголосив, що в останні роки коаліція SPOLU витримала основний тягар усіх криз.

"Ми зробили низку непопулярних, але необхідних кроків. Ми виконали свою головну обіцянку. Ми об'єднали Чеську Республіку. Сьогодні ми є країною, яка є енергетично незалежною від Росії, ми будуємо автомагістралі швидше, ніж у Польщі, а наше економічне зростання перевершує Австрію та Німеччину", – зазначив Фіала.

За словами політика, результат керівних партій, включно з Піратами, за кількістю голосів вищий, ніж на виборах 2021 року, що він назвав "унікальним результатом після чотирьох років важкого урядування".

Водночас прем’єр визнав, що голоси виборців цього разу сконцентрувалися навколо руху ANO.

"Результат є очевидним, і його потрібно демократично прийняти. Дякую", – резюмував Фіала.