Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах и поздравил Бабиша

Петр Фиала (Фото: Filip Singer/EPA)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала признал поражение на парламентских выборах и поздравил лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша. Сообщение соответствующего содержания он обнародовал в социальной сети X.

Фиала поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, а также тех, кто поддерживал коалицию SPOLU, всех сторонников, кандидатов и тех, кто работал над кампанией.

"Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также все партии, принявшие участие, с их результатами", — добавил чешский премьер.

Он отметил, что в последние годы коалиция SPOLU выдержала основное бремя всех кризисов.

"Мы сделали ряд непопулярных, но необходимых шагов. Мы выполнили свое главное обещание. Мы объединили Чешскую Республику. Сегодня мы являемся страной, которая является энергетически независимой от России, мы строим автомагистрали быстрее, чем в Польше, а наш экономический рост превосходит Австрию и Германию", — отметил Фиала.

По словам политика, результат правящих партий, включая Пиратов, по количеству голосов выше, чем на выборах 2021 года, что он назвал "уникальным результатом после четырех лет тяжелого управления".

В то же время премьер признал, что голоса избирателей на этот раз сконцентрировались вокруг движения ANO.

"Результат очевиден, и его нужно демократически принять. Спасибо", — резюмировал Фиала.