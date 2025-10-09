Зеленський анонсував зустріч з Бабішем, який обіцяв скасувати ініціативу щодо снарядів для ЗСУ

Президент привітав лідера партії ANO з перемогою на виборах у Чехії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з лідером партії ANO Андреєм Бабішем, який здобув перемогу на парламентських виборах у Чехії. Про це глава держави повідомив у соціальних мережах за результатами телефонної розмови з чеським політиком.

"Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", – написав Зеленський.

Він додав, що привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та побажав йому успіху. За словами Зеленського, лідер ANO відзначив хоробрість українського народу в боротьбі з російською агресією.

Президент поінформував про дипломатичну роботу для досягнення миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", – резюмував глава держави.

4 жовтня стало відомо, що на парламентських виборах у Чехії здобула перемогу популістська партія ANO.

Чинний прем’єр Чехії Фіала визнав свою поразку та привітав Бабіша.

У липні лідер ANO пообіцяв, що у разі перемоги скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. Фіала заявляв тоді, що це було б великою помилкою.

У вересні Бабіш повторив свою обіцянку про скасування "чеської ініціативи".